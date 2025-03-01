Gözler TCMB'nin faiz kararında: Beklentiler ne yönde?

Türkiye'de gözler, Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59 değer kazanarak 9.658,72 puandan tamamladı.

AA Finans'ın TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Ayrıca, AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi de, 20 ekonomistin katılımıyla sonuca ulaştı.

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor. Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti.

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 3,2, 2024'ün son çeyreğinde de yüzde 3 büyüdü. Kişi başına Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) değeri, 2024'te cari fiyatlarla 507 bin 615 lira (15 bin 463 dolar) olarak hesaplandı.

DOLAR/TL HAFTAYI YÜKSELİŞLE KAPATTI

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 36,5000'den kapattı.

Yurt içinde gelecek hafta pazartesi enflasyon, yurt içi ÜFE, imalat sektörü PMI, bankacılık sektörü net karı, salı reel efektif döviz kuru, perşembe TCMB'nin faiz kararı, cuma piyasa katılımcıları anketi, hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.