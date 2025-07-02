Gözler TÜİK’in enflasyon verisinde: Memur ve emeklinin zam oranı yarın netleşecek

Milyonlarca emekli ve memur, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını bekliyor.

TÜİK’in ilk beş ay için açıkladığı enflasyon oranı birikimli olarak 15,09, haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,60 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre, yılın altı ayı için SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16-17, memur ve emeklilerine ise yüzde 15-16 civarında zam yapılması öngörülüyor.

Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zamlar, 3 Temmuz'da belli olacak. Gözler TÜİK’in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranına çevrilmiş durumda. TÜİK’in ilk beş ay için açıkladığı enflasyon oranı birikimli olarak 15,09, haziran ayı enflasyonunun ise yüzde 1,60 civarında olması tahmin ediliyor.

YÜZDE 15-16 CİVARINDA OLMASI BEKLENİYOR

Yılın altı ayı için SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16-17, memur ve emeklilerine ise yüzde 15-16 civarında zam yapılması bekleniyor.

Öte yandan TÜİK'in mayıs ayına ilişkin verilerine göre ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda 35,41 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emekli maaşlarını etkileyecek beş aylık enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile altı aylık enflasyon farkı, emekli ve memur maaşlarında zam oranını belirleyecek.

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında yüzde 3, mayıs ayında ise yüzde 1,53 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61 oldu.

TÜİK’in yarın açıklayacağı enflasyon, TCMB’nin tahminine göre gelirse 6 aylık birikimli enflasyon toplamı yüzde 16,95 olacak. Bu durumda milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi yılın ilk altı ayında yüzde 16,95 zam alacak.

Bu durumda memur maaşları ve emekli memur aylıkları için altı aylık enflasyon farkı yüzde 10,33 civarında olacak. Bu farkın üzerine toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yılın ikinci 6 ayı için öngörülen yüzde 5 zam da eklenecek. Bu durumda memur maaşları ve emekli memur aylıkları için yüzde 15,85 oranında zam yapılacak.