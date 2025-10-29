Gözlerdeki ışıltı tersanede

İstanbul Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde yer alan tarihi Taşkızak Tersanesi’nin bulunduğu bölge için 2016 yılında, Haliç Yat Limanları ve Kompleksi projesi hazırlandı. Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan projeye yönelik tüm itirazlara karşın 7 Ekim 2016’da “ÇED olumlu” kararı verildi.

Projenin ihalesini, Rixos Otelleri’nin sahibi ve Zaman Gazetesi’nin eski ortağı Fettah Tamince aldı. Projeye Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki komşusu, AKP eski milletvekili Abdulkadir Kart da ortak oldu. Yap-İşlet- Devret modeliyle hazırlanan ve Tamince’ye 45 yıllığına kiralanan proje kapsamında tarihi tersaneye, kapasitesi 700 olan üç adet 5 yıldızlı otel, ofis binaları, ticari üniteler, dini tesis, yeme içme alanları, kongre ve kültür merkezi, sinema gibi eğlence merkezleri yapıldı. ‘‘İstanbul’un silüetine ihanet” olarak da nitelendirilen projeden 55 şirket dükkan satın alarak ticari faaliyetlerine başladı. Projenin 56’ncı kiracısının tanıdık bir isim olduğu belirtildi. Bakanlığı döneminde tepetaklak giden Türkiye ekonomisi ile ilgili gelen bir soruyu, “Gözlerime bakar mısınız? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadeleriyle yanıtlayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin aile şirketinin tartışmalı projede şube açtığı belirlendi. Mayıs 2025’te aldığı karar ile toplam sermayesini 80 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkaran BG Store Mağazacılık isimli şirketin 12 Eylül’de Teras İstanbul’da şube açtığı bildirildi.

∗∗∗

FAHİŞ KÂR

Sermayesindeki artış nedeniyle gündeme gelen Nebati Ailesi’ne ait mağazaların 2021-2024 dönemi kârı dudak uçuklatıyor. BG Store Mağazacılık Anonim Şirketi’nin 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarındaki toplam kârı 48 milyon 900 bin 654 TL ile ifade ediliyor.