Gözleri KaraDeniz 9. Bölüm Fragman | “Yüreği yeten varsa çeksin vursun beni”

Gözleri KaraDeniz dizisi 9. bölümüyle izleyiciyi nefes kesen bir hikâyenin içine sürüklüyor. “Yüreği yeten varsa çeksin vursun beni” sözü, yeni bölümün en sarsıcı anlarından biri olarak fragmanda öne çıkıyor. ATV ekranlarının güçlü yapımı, bu hafta da dram, aksiyon ve hesaplaşma dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

8. BÖLÜM ÖZETİ: AZİL’İN KARARI, OSMAN’IN HAİNLİĞİ VE MEHMET’İN OYUNU

Azil, Mehmet’in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu sorgularken, tüm gerginliğini bastırmak için çabalıyor. Ancak Mehmet’in aile sırlarını polise verme ihtimali, hem Azil hem de Güneş için büyük bir krize dönüşüyor. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet’in her an karar değiştirmesinden endişe ederken, duygusal olarak kırılma noktasına geliyor.

Bu sırada Aslı’nın Azil’e olan ilgisi fark edilince, Güneş’in içinde bastırdığı kıskançlık yeniden alevleniyor. Mehmet ise uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden kurarak tehlikeli bir plan yapıyor. Bu plan, Azil’i geri dönülmez bir yola sürükleyecek kadar güçlüdür. Ailenin güvenliği tehlikeye girdiğinde, Azil son bir umutla konuyu Osman’a taşır. Ancak Osman, evladının hainliğiyle bir kez daha yıkılır ve artık Maçariler için acı reçete kaçınılmaz olur.

GÖZLERİ KARADENİZ’İN KONUSU VE YÖNETMENLERİ

Altan Dönmez ve Orkun Çatak yönetmenliğinde çekilen “Gözleri KaraDeniz”, izleyiciyi Karadeniz’in hırçın doğasından İstanbul’un karanlık yüzüne uzanan derin bir hikâyeye davet ediyor. Dizi, intikam, aşk, aile bağları ve vicdan temalarını başarıyla harmanlıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin güçlü kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Halit Özgür Sarı – Azil

Özge Yağız – Güneş

Mehmet Özgür – Osman

Yonca Şahinbaş – Nermin

Mustafa Açılan – Mehmet

Erol Babaoğlu – Sado

Ebru Aykaç – Havva

Eren Ören – Dursun

Osman Albayrak – Kınalı

Onur Özaydın – Haki

Gizem Arıkan – Ayla

Berk Ali Çatal – Sancar

Türkü Su Demirel – Fatoş

Özgür Çınar Deveci – Yunus

Ayten Uncuoğlu – Asiye

GÖZLERİ KARADENİZ 9. BÖLÜM FRAGMANLARI

Yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmanlarda Azil’in iç hesaplaşması, Mehmet’in yeni planı ve Güneş’in sessiz direnişi dikkat çekiyor. “Yüreği yeten varsa çeksin vursun beni” repliği, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

1. Fragman

2. Fragman

GÖZLERİ KARADENİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Azil büyük bir kararın eşiğinde olacak. Mehmet’in kurduğu tehlikeli oyun hem Güneş’i hem de Osman’ı içine çekecek. Paşazade ailesi ise yeni bir ihanetle yüzleşmek zorunda kalacak. Gözleri KaraDeniz 9. Bölüm, duygusal derinliğiyle sezonun en etkileyici bölümlerinden biri olmaya aday.

GÖZLERİ KARADENİZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gözleri KaraDeniz dizisi, her Salı akşamı saat 20.00’de ATV’de izleyicilerle buluşuyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan yapım, güçlü oyunculukları ve etkileyici senaryosuyla her bölümde heyecanı artırıyor.