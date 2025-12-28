'Gözleri Karadeniz' setinde ölen Ahmet Emin Yavuk’un aile avukatından açıklama

Ani bir kararla final yapan "Gözleri Karadeniz" dizisinin setinde çalışan Ahmet Emin Yavuk, Rize’de yaşanan bir kavga sırasında kafasına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirirken, ailesinin avukatı yaptığı açıklamada, adli tıp ve doktor raporlarında Yavuk'un yaşadığı travmanın basit bir düşme sonucu oluşmadığı belirtti.

Konuya ilişkin Yavuk ailesinin avukatı, “Hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın tamamı şöyle:

"KAFATASINDA BİRDEN FAZLA KIRIK BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

"16/12/2025 tarihinde, 'Gözleri Karadeniz' isimli dizinin set çalışanlarının konakladıkları otel odasında meydana gelen olay sonucunda Ahmet Emin Yavuk, künt kafa travması geçirerek hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır. Olayın hemen ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen Ahmet Emin Yavuk entübe edilmiş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan kapsamlı tıbbi değerlendirmeler neticesinde, Ahmet Emin Yavuk'un kafatasında birden fazla kırık bulunduğu tespit edilmiştir.

Olayın akabinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan şahıslar adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır. Ancak Ahmet Emin Yavuk, tüm tıbbi müdahalelere rağmen 25/12/2025 tarihi akşam saatlerinde tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybetmiştir.

"YAŞADIĞI TRAVMANIN BASİT BİR DÜŞME SONUCU OLUŞMADIĞI BELİRTİLMİŞTİR"

Soruşturma dosyası kapsamında alınan adli tıp ve doktor raporlarında, Ahmet Emin Yavuk’un yaşadığı travmanın basit bir düşme sonucu oluşmadığı, açıkça belirtilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturma genişletilmiş; vefatın ardından 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden biri kasten öldürme suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Diğer şüpheliler yönünden ise adli soruşturma devam etmektedir.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ahmet Emin Yavuk’un ölümüne ilişkin tüm maddi gerçeğin, toplanan deliller ve yapılacak adli işlemler neticesinde eksiksiz biçimde ortaya çıkarılacağına; olayda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerin hukuk önünde hesap vereceğine ve adaletin gecikmeksizin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Bu nedenle hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

DİSK'e bağlı Sinema Emekeçileri Sendikası da (Sine-Sen) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet yerini bulana kadar sürecin takipçisi olacağız" dedi.