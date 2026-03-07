Gözlerimizi kapatınca neden daha iyi hatırlarız?

Anahtarlarını nereye bıraktığını ya da aracını nereye park ettiğini hatırlamaya çalışırken gözlerini kapatmak işe yarayabilir. İngiltere’deki Surrey Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, gözleri kapatmanın insanların ayrıntıları daha doğru hatırlamasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Legal and Criminological Psychology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre gözleri kapatmak, insanların dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak hatırlamaya çalıştıkları olayın ayrıntılarını zihinde daha net canlandırmasına yardımcı oluyor.

GÖZLERİNİ KAPATANLARIN CEVAPLARI DAHA DOĞRU

Araştırma kapsamında 178 katılımcıya bir elektrikçinin bir eve girip çalıştıktan sonra bazı eşyaları çaldığını gösteren sessiz bir film izletildi. Katılımcılar iki gruba ayrıldı: bir grup sorulara gözleri açık şekilde yanıt verirken, diğer grup gözlerini kapattı.

Deney sonucunda gözlerini kapatan katılımcıların soruların yüzde 71’ini doğru yanıtladığı, gözleri açık olan grubun ise yalnızca yüzde 48 oranında doğru cevap verebildiği görüldü.

İkinci deneyde ise yaşlı bir adamın evinde saldırıya uğradığı bir suç dizisi sahnesi izletildi. Bu deneyde de gözlerini kapatan katılımcıların hem görsel hem de işitsel ayrıntıları daha yüksek oranda hatırladığı belirlendi.

GÖRSELLEŞTİMEYE YARDIMCI OLUYOR

Araştırmanın başyazarı Robert Nash, gözleri kapatmanın insanların hatırlamaya çalıştıkları olayın ayrıntılarını daha kolay görselleştirmesine yardımcı olduğunu söyledi. Nash’e göre bu yöntem aynı zamanda insanların işitsel bilgilere odaklanmasını da kolaylaştırıyor.

Çalışma ayrıca, tanıklarla güven ilişkisi kurulmasının da hatırlama başarısını artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu nedenle polis sorgularında tanıkların gözlerini kapatmasının teşvik edilebileceğini belirtiyor.