Gözlerini Balıkesir’e diktiler

Haber Merkezi

İktidarın yargı sopası CHP’li belediyelerin üzerinde. İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin soruşturma izni verdi. Haberi yine kamuoyu bildik şekilde yandaş Sabah gazetesinden duyuruldu.

Habere göre; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 milyon TL'lik dekorasyon işinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu çalışmanın bir firma tarafından 28 Ekim’de tamamlandığı, buna karşın ihalenin 31 Aralık 2024’te düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025’te imzalandığı iddia edildi.

Usulsüzlük iddiasını AKP Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin’in İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı belirtildi.

“BELEDİYE BÜTÇESİNDEN ÖDEME YAPILMADI”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ise belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını ve bu nedenle kamu zararı oluşmadığını açıkladı. "Soruşturma izninin hukuk devlet ilkeleriyle bağdaşmadığı" kaydedilen açıklamada, "Konuya ilişkin gerekli itiraz ve başvurular önümüzdeki günlerde Danıştay nezdinde yapılacaktır" denildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise "Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş; belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Hızlı, şeffaf ve hukuka uygun adımlara rağmen Sayın Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmesi, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Konuya ilişkin gerekli itiraz ve başvurular önümüzdeki günlerde Danıştay nezdinde yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kamu İhale Kanunu uyarınca belediye başkanları, ihale yetkilisi veya harcama yetkilisi sıfatını taşımamakta. Bu kapsamda, söz konusu işin nasıl yapılacağına ilişkin Sayın Belediye Başkanımızın herhangi bir talimatı, yazılı emri ya da dahli bulunmamaktadır.

Söz konusu işlemin tespitinin hemen ardından süreç derhal durdurulmuş; belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamış ve bu nedenle kamu zararı oluşmamıştır. Konunun öğrenilmesiyle birlikte gerekli idari işlemler gecikmeksizin tesis edilmiştir. Bu kapsamda; ilgili Daire Başkanı görevden alınmış, hakkında idari soruşturma başlatılmış, disiplin Kurulu tarafından en ağır disiplin cezalarından biri olan “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmiş, cezai yönden gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla dosya Balıkesir Valiliği’ne intikal ettirilmiştir.”

KARAR HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN

Açıklamada, geçmiş dönemlerde de benzer nitelikte usulsüzlüklerin yaşandığı; ancak o dönemlerde belediye başkanlarının sürece dahil edilmediği ve soruşturma izni verilmediği hatırlatılarak şu noktalara dikkat çekildi: “Buna rağmen, mevcut olayda Sayın Belediye Başkanımız hakkında soruşturma izni verilmesi dikkat çekici bulunmakta; söz konusu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu değerlendirilmektedir.

Henüz ortada düzenlenmiş bir iddianame veya verilmiş bir mahkeme kararı bulunmaksızın, yalnızca idari bir karara dayanılarak yapılan haberlerin; masumiyet karinesini zedeleyici ve kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu değerlendirilmektedir.”