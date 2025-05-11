Gözlerini elektriğe diktiler

Hatay Samandağ’da bulunan ve “acele kamulaştırma” kararlarıyla gündeme gelen Mağaracık Mahallesi’nde, TOKİ konutları için belirlenen alanda yüzlerce zeytin ve narenciye ağacının kesilmesinin ardından bölge halkının direnişi sürüyor.

Son olarak açılan davalarda “yürütmeyi durdurma kararının reddine” hükmedilen arazilere kepçelerle girilmesinin ardından dün de jandarma eşliğinde girildi. Bu kez elektriği kesilen yurttaşlar tepki gösterdi.

Arazi sahipleri bölgedeki direnişe devam edeceklerini vurgulayarak “TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıklıoğlu, elektriğin kesilmeyeceğine dair söz vermesine rağmen elektriği kesmek için TEDAŞ yetkilileri geldi. Jandarmalar eşliğinde bölgeye girildi. Tepkimizin ardından elektriğimiz yeniden bağlandı” dedi.

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GEÇEN HAFTA İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Hatay Mağaracık'ta "yürütmeyi durdurma kararının reddine" kararı çıkan arazilere geçen hafta cuma günü sabahın erken saatlerinde jandarma eşliğinde girilmişti. Karara itiraz edeceklerini söyleyen yurttaşlar arazilerine girilmemesi için direnince jandarma sert müdahalede bulunmuştu. Mahalleli Naim Soy ve Nazım Soy jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 2 kişiden biri adli kontrolle olmak üzere serbest bırakılmıştı.