Gözlerini şimdi de muhtarlara diktiler

Ebru ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen siyasi operasyonlar genişliyor. AKP iktidarı, 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir hezimet yaşadığı İstanbul’da, gözünü şimdi de muhtarlara dikti. İktidarın borazanı konumundaki Yeni Şafak gazetesi, 7 Haziran tarihinde yayımladığı bir yazıyla, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve yüzlerce muhtarı hedef alarak, belediye yardımlarını “rüşvet” olarak yaftaladı.

AKP iktidarı, seçimlerde halkın iradesiyle baş edemeyince, yine bildiği yola başvurdu: ya karala, ya kriminalize et, ya da tutukla. Ancak halkın oyuyla seçilen yerel yöneticiler ve mahalle temsilcileri, bu baskılara boyun eğmeyeceklerini açıkça ilan etti. Haberde, yerel seçim öncesi muhtarlara buzdolabı, bilgisayar, telefon ve yazıcı gibi ofis ihtiyaçlarının yanı sıra 200’er bin liralık market kartı dağıtıldığı ve bunun siyasi menfaat karşılığında yapıldığı iddia edildi. Söz konusu kartların, İBB Sosyal Hizmetler Koordinatörü Hakan Savaş Kaptanoğlu tarafından muhtarlara teslim edildiği öne sürüldü. Dahası, iddiaya göre bu yardımı kabul eden muhtarlar CHP yelekleriyle sahaya inmiş, İmamoğlu’na oy istemiş; kabul etmeyenlerin ise mahallelerine hizmet götürülmemiş.

İFTİRA ATILIYOR

Ancak bu kara propaganda çok geçmeden duvara tosladı. Haberde adı geçen ve iftiraya uğrayan muhtarlar sessiz kalmadı. Yandaş medya İstanbul’un 39 ilçesinde görev yapan 962 muhtarı hedef aldı. BirGün’e açıklama yapan muhtarlar, iddiaları sert bir dille yalanlayarak “İstanbul muhtarları olarak, yandaş medyanın karalamasına karşı Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Muhtarlar, “Yeni Şafak gazetesinin haberi gerçeği yansıtmamaktadır. 1829 yılından bugüne demokrasinin temel taşı olan muhtarlık kurumu, AKP’nin siyasi operasyonlarına alet edilemez. Muhtarlık binalarına yapılan yardımlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, yılda bir defaya mahsus ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan, resmi kayıt altına alınmış desteklerdir” ifadelerine yer verdi.

"Yapılan yardımların tümünün ilçe kaymakamlıklarına resmi yazılarla bildirildiği ve eşit şekilde dağıtıldığı" belirtilen açıklamada şöyle denildi: Ayrıca Ramazan ayında dağıtılan erzak kolileri ve yardım kartları, muhtarlıklara değil, ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilmek üzere gönderiliyor. Bu yardımlar da tümüyle şeffaf şekilde, isim listeleri ve kimlik bilgileri ile imza karşılığı teslim ediliyor."

Kadıköy Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın

GÖLGE DÜŞÜREMEZLER

Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın, mevcut yönetimin bu hamlesini demokrasiye saldırı olarak niteledi: “Bizler siyasetler üstü, tarafsız çalışma sözlerimize güvenilerek seçilmiş kişileriz ve siyasilerden bir beklentimiz olduğu çarpıtmalarının da belirli çevrelerce belirli amaçlara hizmet için kasıtlı olarak çıkarıldığını biliyoruz. Bu itibarsızlaştırma algısı bizim tarafsızlığımıza ve adil çalışmamıza asla gölge düşüremeyecek."

Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu iddiaları sert şekilde yalanladı: “Haberde adı geçen buzdolabı, bilgisayar, yazıcı gibi malzemeler, İBB tarafından tamamen hizmet kapasitemizi artırmak için sağlanmış ve imza karşılığı resmi olarak teslim alınmıştır. Bu yıl için muhtarlığımızın herhangi bir ihtiyacı olmadığını da İBB’ye resmi olarak bildirdik. İBB yetkilileri bizden hiçbir siyasi talepte bulunmamıştır.”

Kadıköy Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu

Altunizade Mahalle Muhtarı Rıza Şener, suçlamalara ilişkin, “Siyasette, basında ve yargıda ahlak kavramı rafa kaldırıldı. Bizler de figüran olarak arada kaldık. Yada oynanan oyunların seyircisiyiz. Hatta ara ara aramızdan alkış sesleri de yükseliyor. Sadece kınıyoruz, ayıplıyoruz ve kurgucuları saygıya davet ediyoruz. Şimdilik” diye konuştu.

Ümraniye Finanskent Mahalle Muhtarı Erdal Yiğit ise şu ifadeleri kullandı: “Yeni Şafak, Akşam ve Yeni Akit gazetelerinin yaptığı haberi hangi kaynaktan alarak yaptıkları belli değildir. Tüm muhtarlarımız zan altında bırakmalarını kınıyorum ismi geçen önceki dönem Esenyurt Koza Mahalle muhtarı İBB’ye dilekçe vererek ‘herhangi bir şey istemiyorum’ dediğine dair dilekçesi vardır. Biz kendi adımızla seçilmiş muhtara iftira atan kurum ve kuruluşlarla hukuk önünde hesaplaşacağız."

HABER KALDIRILDI

Yandaş medyada çıkan bu iftira dolu haber, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Yeni Şafak tarafından yayından kaldırıldı. Ancak muhtarlar geri adım atmıyor. Önümüzdeki günlerde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.