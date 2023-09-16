Göztepe, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u konuk edecek
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Teksüt Bandırmaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Kaynak: AA
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Teksüt Bandırmaspor müsabakasında hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.
Lige verilen aradan önce Altay'ı 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Göztepe, 5. haftaya 4 puanla 11. sırada girdi.
İsmail Köybaşı'nın sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Atınç Nukan da yarın forma giyemeyecek.