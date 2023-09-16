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Göztepe, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u konuk edecek

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Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 10:44
  • Giriş: 16.09.2023 10:44
  • Güncelleme: 16.09.2023 10:44
Kaynak: AA
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Göztepe, 1. Lig'de yarın Bandırmaspor'u konuk edecek

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Teksüt Bandırmaspor müsabakasında hakem Gürcan Hasova düdük çalacak.

Lige verilen aradan önce Altay'ı 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Göztepe, 5. haftaya 4 puanla 11. sırada girdi.

İsmail Köybaşı'nın sakatlığının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Atınç Nukan da yarın forma giyemeyecek.

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