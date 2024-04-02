Göztepe, 1. Lig'de yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak.
Kaynak: AA
Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız'ın sakatlığı bulunuyor.
Göztepe, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, son 7 haftaya en yakın takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde ikinci sırada girdi. İzmir temsilcisi, yenilmediği son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
Göztepe, ligin ilk devresinde konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.