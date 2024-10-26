Göztepe, 10 kişi tamamladığı müsabakada Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'de Anthony Dennis'in kırmızı kart gördüğü ilk yarıda Trabzonspor şut atamadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Göztepe, 60. dakikada Isaac Solet'in golüyle öne geçse de 64. dakikada Simon Banza'nın penaltıdan attığı gole engel olamadı.

David Tijanic ile 90+2. dakikada bir gol daha bulan Göztepe, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.

Göztepe'nin puanını 15'e yükselttiği müsabakanın ardından Trabzonspor 12 puanda kaldı. İç sahadaki yenilmezliğini sürdüren Göztepe, 5. iç saha maçında 4. galibiyetini aldı.