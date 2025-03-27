Göztepe 100'üncü yılda tekvandoda da iddialı

İZMİR, (DHA)- KURULUŞUNUN 100'üncü yılında olimpik branşlarda atağa kalkıp voleyboldan cimnastiğe, okçuluktan yelkene başarıdan başarıya koşan Göztepe, tekvandoda da milli sporcu Servet Tazegül ve Serkan Tok yönetiminde atağa kalktı. Kariyerinde 2012 Londra Olimpiyatları'nda olimpiyat, 2 Dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan, ayrıca 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan eski milli sporcu Servet Tazegül, Göztepe bünyesine katıldı. Toplam 17 branşta Türk sporuna nitelikli sporcular kazandırmayı ilke edinen Göztepe, tarihimizde tekvandoda tek olimpiyat altınını kazanan Servet Tazegül ve Serkan Tok ikilisiyle yeni sporcular yetiştirecek.

İlk etapta Gürsel Aksel Stadyumu, Balçova ve Narlıdere'deki okullarda faaliyet gösterecek Göztepe Tekvando, yüzlerce sporcusuyla Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek. Tekvando şubesinin Gürsel Aksel Stadı'ndaki tanıtımında konuşan Onursal Başkan ve Olimpik Şubeler Başkanı Mehmet Sepil, "Tekvando branşı bizim için çok önemli. Göztepe'de 17 branşımız var ve hepsiyle alakalı çok güzel hayallerimiz bulunuyor. Avrupa, Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda Göztepe armasını ve ülkemizi temsil etmek gibi büyük bir hedefimiz var. Bizim için bu hedefin ilk adımı 2028 Los Angeles Olimpiyatları olacak. 17 branşımızdan bazılarını seçip odaklanarak doğru yapılanmalarla, doğru sistemlerle kendimizi hazırlamak istiyoruz. Tekvando da bu branşlardan biri" dedi.

Servet ve Serkan ile yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli" diyen Sepil, "Olimpik branşlarla ilgili bu işin ehli, konunun uzmanı olan arkadaşlarla iş birliği yaparak, bu hedefimize belirli bir sistem doğrultusunda ulaşmak istiyoruz. İlk örneğimiz milli gururumuz Ferhat Arıcan. Biz onunla bu yola çıktık ve diğer şubelerimizde de benzer örnekler var. Voleybol branşında farklı bir yapı kurduk. Türkiye'nin en başarılı şirketlerinden biriyle ilerliyoruz. Basketbol, hentbol, okçuluk, yelken, yüzme gibi branşlarımızda da önemli iş birlikteliklerimiz ve sistemlerimiz var. Çünkü bu branşlarda başarılı olmanın yolu, aynı zamanda bu branşların ekonomisini ve idaresini doğru şekilde kurmak, mümkün olduğunca bağımsız hale getirmektir. Bizim bir numaralı amacımız, Göztepe'nin armasını en iyi şekilde temsil etmektir. Her branşın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir sistem kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Sepil, "Servet'in geçmişteki olimpiyat başarıları ve madalyaları, Serkan'ın yarışmalardaki ve yetiştiricilik konusunda başarıları, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeleri çok değerli. Serkan, bu işin eğitimine de gönül vermiş, yıllardır bu alanda deneyim kazanmış bir isim. Servet ise milli takımda görevini tamamladı ve şimdi Göztepe'nin tekvando branşıyla ilerleyecek olması bizim için çok önemli. Gerçekten samimiyetle söylüyorum ki, buradan çok başarılı sporcular çıkaracağız ve ülkemizi temsil edeceğiz. Bugün yeni bir aile kuruyoruz. Göztepe Tekvando'yu şu ana dek mütevazı bir şekilde idare ediyorduk, ancak şu anda önemli bir eşik geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

SERVET TAZEGÜL: OLİMPİYATLARI HEDEFLİYORUZ

Şubenin tanıtımında konuşan Servet Tazegül, "Göztepe'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek, Avrupa ve Dünya şampiyonaları ve tabii ki olimpiyatları hedeflemek için bir araya geldik. Başkanımız Mehmet Sepil ile yaptığımız görüşmelerde olimpik branşlara dair bakış açısı ve kurmak istediği sistem çok hoşuma gitti. Aynı düşüncelere sahibiz bu konuda. Göztepe'nin gücü ve Serkan Tok hocamla birlikte hem altyapı hem de milli sporcularla hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Göztepe'yi Türkiye'nin tekvando merkezi haline getireceğimize inanıyorum. Bunun için çalışacağız. Heyecanımızı paylaşan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Serkan Tok ise, "Bugün resmiyete döktüğümüz bu anlaşma için çok heyecanlıyım. Çok keyifli bir yolculuğun ilk adımlarını atıyoruz" dedi.

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