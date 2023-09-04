Göztepe, 3 puanla tanıştı

Göztepe, İzmir derbisinde Altay’ı 1-0 mağlup ederek bu sezonki ilk 3 puan sevincini yaşadı ve puanını 4’e yükseltti.

1. Lig’in 4. haftasında Göztepe, Altay’a konuk oldu.

Müsabakanın ilk yarısı sessiz geçilirken, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala Atınç Nukan, duran topta sahneye çıktı ve golü atarak Göztepe’nin karşılaşmayı 1-0 kazanmasını sağladı.

Böylece sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ilk 3 puan sevincini yaşadı.

Göztepe, daha önceki haftalarda Gürsel Aksel Stadyumu’nda Sakaryaspor ve Çorum FK’ya mağlup olurken, Ümraniyespor’la da deplasmanda berabere kalmıştı.

İzmir derbisinde de Altay’ı 1-0’lık skorla geçen Göztepe, puanını 4’e yükselterek, ligde 11. sıraya yükseldi.

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ise maç sonu düzenlenen basın toplantısında ilk yarıda sergilenen oyundan memnun olmadığını dile getirmişti.