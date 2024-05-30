Göztepe 5 oyuncuyla vedalaştı

Süper Lig'e 2 yıl sonra geri dönen İzmir temsilcisi Göztepe, sözleşmeleri biten 5 oyuncu için veda mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fıratcan, Messaoudi, Celil, Ensar ve Ümit'e hizmetleri için teşekkür etti.

Göztepe'nin açıklamasında, "Bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Her zaman Göztepe tarihinin bir parçası olarak hatırlanacaksınız. 2023-24 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm'e ayrıca kiralık sözleşmelerinin sona ermesiyle birlikte kulüplerine geri dönen Billal Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.