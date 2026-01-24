Göztepe 60'ncı kez Fenerbahçe'ye rakip olacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Göztepe yarın tarihinde 60'ncı kez Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak maçla rakibine ligde 60'ncı kez rakip olacak Göztepe geride kalan 59 maçın 9'unu kazanırken, 27'sinde sahadan yenik ayrıldı. İki takım arasında 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe; 59 maçta ağları 44 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 90 kez gol sevinci yaşadı. Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 21 Şubat 2021 tarihinde aldı. Kadıköy'de oynanan Süper Lig maçında Göz-Göz, sarı-lacivertlileri 1-0 yendi. Fenerbahçe ise geçen sezon evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.