Göztepe Adana'da seri peşinde

Süper Lig'de geçen hafta evinde Başakşehir'i 4-1 yenerek 11 maçlık galibiyet hasretini dindiren Göztepe yarın deplasmanda küme düşmesi haftalar önceden kesinleşen Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan, sol kanatlar İsmail Köybaşı, Djalma Silva, orta saha oyuncuları Doğan, Solet, Matsuki ve Miroshi, golcü Juan, stoper Bokele müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Bulgar çalıştırıcı maç önü yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor oynadığı karşılaşmalarda hem oyun anlamında hem de özveri anlamında ortaya koydukları performans ile bana göre Süper Lig’de topladığı puandan çok daha fazlasını hak eden bir takım. Kendi açımızdan geçen haftaki Başakşehir galibiyeti bizim adımıza önemliydi. Bildiğiniz gibi biz her zaman kazanmak için her şeyini veren bir takımız. Bu hafta da aynısı göstermek istiyor ve taraftarımızın desteğiyle bu zorlu deplasmandan galibiyet ile dönmek istiyoruz" dedi.