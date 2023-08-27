Göztepe, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü İzmir derbisinde Altay'la karşılaşacak Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Altay müsabakası için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Radomir Kokovic yönetiminde gerçekleştirdi. Dünkü müsabakada forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular, 5'e 2'nin ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek Göztepeli futbolcular, hazırlıklarına 29 Ağustos Salı günü devam edecek.