Göztepe - Antalyaspor: 1-0

Süper Lig'in 20'nci haftasında evinde Antalyaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe rakibini 1-0 yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

Sarı-kırmızılılar 9'uncu dakikada Juan ile golü buldu.

O dakikadan itibaren avantajını koruyan Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı'nda bir galibiyete daha imza attı.

Sahasında üst üste 9'uncu galibiyetini alan Göztepe 34 puana yükselerek 4'üncü sıradaki yerini korudu. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilk sınavına çıkan Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.