Göztepe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Göztepe, her iki yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

  • 26.04.2026 00:55
  • Güncelleme: 26.04.2026 00:57
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi. İzmir temsilcisine galibiyeti getiren goller Juan ve Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

İzmir temsilcisi, maçın henüz 16. saniyesinde Juan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 22. dakikada Arda Okan Kurtulan’ın kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe, Hesap.com Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 51’e çıkararak 6’ncı sıraya yükseldi. Hesap.com Antalyaspor ise 28 puanda kaldı ve haftayı 15’inci sırada tamamladı.

