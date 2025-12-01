Göztepe, Avrupa hedefine hata yapmadan ilerliyor

Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor’a konuk olan Göztepe, ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmayı ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 kazanarak puan tablosunda önemli bir sıçrama yaptı.

Bu sezon deplasman performansı dikkat çeken İzmir temsilcisi, dış sahada aldığı sonuçlarla istikrar yakaladı. Göztepe, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte deplasmandaki dördüncü galibiyetine ulaşmış oldu.

Daha önce Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa maçlarından üçer puanla dönen sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ve Kayserispor ile berabere kalarak dış sahada toplam 14 puan topladı. Göztepe bu sezon deplasmanda yalnızca Alanyaspor ve Galatasaray’a mağlup oldu.

JUAN SILVA RİTMİNİ BULUYOR

Göztepe’nin Brezilyalı forveti Juan Silva son haftalarda takımın skor yükünü çeken isimlerden biri haline geldi.

Romulo’nun sezon başında Leipzig’e transfer olmasının ardından hücumdaki sorumluluğu artan 23 yaşındaki oyuncu, lige istediği başlangıcı yapamasa da son dönemde performansını yukarı çekti. Juan, son 9 maçta 6 gol kaydederek takımının kritik puanlar almasına katkı sağladı. Göztepe, Silva’nın gol attığı tüm karşılaşmaları kazanmayı başardı.

Juan’ın yanı sıra savunma hattında zaman zaman forma şansı bulan Taha da Antalyaspor maçında kaydettiği golle bu sezon ilk kez skora katkı verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından yaptığı değerlendirmede elde edilen galibiyetin önemine vurgu yaptı. Takımının özellikle oyun başlangıcı ve ikinci yarının ortasına kadar iyi bir performans gösterdiğini belirten Stoilov, “Bu sezon deplasmanda oynadığımız en dengeli maçlardan biriydi. İlk bölümlerde oyunu kontrol ettik ve doğru tepkiler verdik” ifadelerini kullandı.

Bulgar teknik adam, duran top savunmasında yaşanan hataya değinerek “Normalde bu konuda daha iyiyiz. Tekrar etmemesi gereken bir gol yedik. Öte yandan son bölümde yakaladığımız hızlı hücumları değerlendiremedik” dedi.

YOĞUN FİKSTÜR DEVAM EDİYOR

Kötü zeminin oyuncular için risk oluşturduğunu da dile getiren Stoilov, galibiyeti hak ettiklerini ancak oyunun bazı anlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Göztepe, önümüzdeki çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeniçarşı ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde ise pazar günü üst sıralar adına kritik öneme sahip Trabzonspor’u ağırlayacak.