Göztepe Basketbol, 9 oyuncuyla yollarını ayırdı

Göztepe Basketbol, geçtiğimiz sezon bir üst lige yükselen kadrodaki oyunculardan Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden ve daha sonra final grubuna kalarak bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’ne çıkmayı başaran Göztepe Basketbol, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 9 oyuncusuyla yollarının ayrılığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 100. yılında elde edilen Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselme başarısında önemli pay sahibi olan değerli oyuncularımız; Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan’a Göztepe’mize verdikleri emek ve katkılar için yürekten teşekkür ederiz. Şanlı formamızı taşıyan tüm oyuncularımıza, gösterdikleri özveri ve takım ruhu için minnettarız. Kendilerine kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.