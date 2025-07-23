Göztepe Basketbol'da yeni dönem

İZMİR, (DHA) - A Takım düzeyinde 20 yıl aradan sonra parkelere dönen, 2024–2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen Göztepe Basketbol 'da yeni dönem başladı. Sarı-kırmızılı kulüp onursal başkan Mehmet Sepil öncülüğünde yeni bir yönetim yapılanmasına girildiğini açıkladı. Resmi açıklamada, "Sezonun sona ermesiyle birlikte yeni dönem için planlamalar başlamış, hem yönetimsel hem de sportif anlamda adımlar atılmıştır. Yapılan istişareler sonucunda, Basketbol Şube Başkanımız Atakan Atalar ve mevcut yönetim kurulu üyeleri, sürdürülebilir bir planlama için görevlerinden affını istemiş, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde bu karar hayata geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Basketbol şubesinin yeni sezonda yeni bir yapılanmaya girdiğini belirten açıklamaların devamında, "Bizlere değerli bir atmosfer kazandıran yönetim kadromuza gönülden teşekkür ederiz. Göztepe Basketbol Şubesi Başkanımız Mehmet Sepil’in öncülüğünde yeni bir yönetim yapılanmasıyla yoluna devam edecektir. Basketbolda yeni yapılanmaya giden ve genel menajer olarak Onur Aksoy ile anlaşan Göztepe Basketbol transferlere başladı" denildi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösterecek Göztepe, geçen sezon Pizza Bulls Cedi Osman takımında guard olarak forma giyen ABD'li oyuncu Jordan Barnes ve Bodrumspor'dan tecrübeli skorer Fatih Cantitiz ile anlaştı. Transferlerin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.