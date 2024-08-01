Göztepe Basketbol Doğukan Orgun’u kadrosuna kattı

Göztepe Basketbol, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Doğukan Orgun’u kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele edecek olan Göztepe Basketbol’da transfer hareketliliği devam ediyor.

Daha önce Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Can Urşan, Baran Yurduşen, Ali Umut Aydın, Can Özcan, Haktan Yavaş, Burak Eşlik ve Mevlüt Melih Doğan’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de son olarak Aliağa Petkimspor forması giyen Doğukan Orgun’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Forvet pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu Doğukan Orgun ile bir sezonluk sözleşme imzaladık” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Göztepe Basketbol’un 2 veya 3 takviye daha yaptıktan sonra transferi kapatması bekleniyor.