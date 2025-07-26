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Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Olaitan'ı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 16:54
  • Giriş: 26.07.2025 16:54
  • Güncelleme: 26.07.2025 16:55
Kaynak: AA
Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Olaitan'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beninli hücum oyuncusu Junior Olaitan ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Junior Olaitan Ishola ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Junior Olaitan Ishola. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." denildi.

23 yaşındaki Olaitan, son olarak Fransa İkinci Lig ekiplerinden Grenoble'da forma giymişti.

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