Göztepe, Beşiktaş'ı eleyerek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-1 kazanan Göztepe adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş, 30. dakikada Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada Juan'ı düşüren Emirhan Topçu son adam kuralı gereği kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Romulo'nun şutunda top filelere gitti. İlk yarı 1-1 sona erdi.

79. dakikada penaltı kazanan Göztepe'de Romulo takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 81. dakikada yıldız oyuncu bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirledi: 1-3.

Mücadelede dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Göztepe'nin bir golü VAR kontrolünün ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Yarı finalde Göztepe ile Trabzonspor eşleşti.