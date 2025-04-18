Göztepe - Beşiktaş süper lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in heyecanı tüm hızıyla devam ederken, sezonun dikkat çeken mücadelelerinden biri Göztepe A.Ş. ile Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak. Avrupa kupalarına katılım hesapları yapan Beşiktaş, deplasmanda orta sıralarda yer alan Göztepe karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. İzmir'de futbolseverlerin ilgiyle beklediği karşılaşmanın tüm detayları belli oldu. İşte maç saati, hakem kadrosu, yayın bilgisi ve güncel puan durumu...

GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan hakem atamasına göre karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Birinci yardımcı hakem olarak Deniz Caner Özaral, ikinci yardımcı hakem olarak Murat Temel görev yapacak. Dördüncü hakem ise Gürcan Hasova olacak.

GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzmir’deki Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe’nin Beşiktaş’ı ağırlayacağı bu önemli mücadeleye ev sahipliği yapacak. Tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU AÇIKLANDI

Maçın gözlemciliğini Mürüvet Sezer yapacak. Temsilci kadrosunda ise Sezai Arslan, Engin Bayraktar, Bülent Kılıç ve Mehmet Acet yer alıyor.

GÖZTEPE VE BEŞİKTAŞ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesi Göztepe, 39 puanla 10. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Beşiktaş ise 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu maç, Beşiktaş’ın üst sıralara tırmanma ve Göztepe’nin istikrar sağlama açısından oldukça kritik.

GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer soru ise yayın bilgisi. Göztepe – Beşiktaş maçı, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Yayın akışı maç saatinden kısa süre önce kontrol edilebilir.

GÖZTEPE – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Göztepe – Beşiktaş karşılaşması, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00’da, Gürsel Aksel Stadyumu – İzmir'de oynanacaktır.