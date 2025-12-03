Göztepe Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti
İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 2. lig takımı Beyoğlu Yeni Çarşı FK'ya yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi.
ZİRAAT Türkiye Kupası 4’üncü turunda Beyoğlu Yeni Çarşı FK, Göztepe’yi misafir etti. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden geçen yılın yarı finalisti Göztepe kupaya veda etti.
Türkiye Kupası 4’üncü turunda Beyoğlu Yeni Çarşı FK ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan ve gruplara kalmayı başaran taraf Barış Zeren'in 10’dakikadaki golüyle 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı FK oldu.
Beyoğlu Yeni Çarşı: 1 - Göztepe: 0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Burak Olcar, Selahattin Altay, Emrah Türkyılmaz
Beyoğlu Yeni Çarşı FK: Muhammed Fatih Yeniay, Burak Yamaç, Alihan Kurtoğlu, Yiğit Has (Muhammed Emir Terzi Dk. 77), Ali Eren İyican, Batuhan Ekinci, Mustafa Arda Akkaş (Ali Keten Dk. 64), Emir Ali Ağaçe (Arif Emre Eren dk. 46), Barış Zeren, Alperen Yılmaz (Taha Aydınlı Dk. 77), Arda Çeşmebaşı
Göztepe: Lis, Godoi, Taha Altıkardeş (Heliton dk. 85), Bokele, Ogün Bayrak (Arda Okan Kurtulan dk. 46), Rhaldney, Ahmed Ildız (Miroshi dk. 46), İsmail Köybaşı (Cherni dk. 65), Olaitan, Efkan Bekiroğlu (Tibet Durakçay dk. 65), Janderson
Gol: Dk. 10 Barış Zeren (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı Kartlar: Burak Yamaç, Arda Çeşmebaşı (Beyoğlu Yeni Çarşı), Cherni (Göztepe)