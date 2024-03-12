Göztepe bu kez Play-Off'a bırakmayacak

1'inci Lig'de bitime 8 hafta kala en yakın rakibi Kocaelispor'a 10 puanlık fark atarak Süper Lig'e koşan ikinci sıradaki Göztepe işini bu kez Play-Off'a bırakmayacak.

Daha önce 2003'te düştüğü Süper Lig'e 2017'de 14 yıl sonra yükselen Göztepe, Play-Off oynayarak mutlu sona ulaştı.

O sezon Play-Off'un yarı finalinde Boluspor'u eledikten sonra Antalya'da 4 Haziran 2017'deki gece yarısına kadar süren unutulmaz Play-Off finalinde Eskişehirspor önünde 90+5'inci dakikada 1-1 eşitliği yakalayıp rakibini seri penaltılarla 4-3 yenen Göz-Göz, taraftarına büyük heyecan yaşatarak Süper Lig hasretini noktaladı.

Ligden 5 senelik mücadelenin ardından düştükten sonra geçen sezon da Play-Off oynayan Göztepe, çeyrek finalde Bodrumspor'a 3-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Bu sezon ise özellikle Teknik Direktör Stanimir Stoilov takımı devraldıktan sonra müthiş bir çıkışa imza atarak son 14 maçın 11'ini kazanan İzmir ekibi rakipleriyle farkı her geçen hafta açarak 2 yıl sonra Süper Lig'e dönmeye çok yaklaştı.

Bu hafta cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü ağırladıktan sonra 2 haftalık milli araya girecek Göztepe, yine kazanıp avantajını korumayı istiyor.

Ligde lider Eyüpspor'la arasındaki farkı da 6 puana indirip şampiyonluk yarışında da iddialı konuma gelen Göz-Göz, son olarak 23 yıl önce 2000-2001 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmıştı.

AHMED ILDIZ BELİRSİZ

Göztepe'de son haftaların en formda isimlerinden olan orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'a nazar değdi.

Ahmed, deplasmanda 1-0 kazanılan son Şanlıurfaspor maçının ikinci yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanıp smaça devam edemeyip yerini Turgay'a bıraktı.

Deneyimli oyuncunun durumu MR'ın ardından belli olacak.

Sezon başında takıma katılan ve yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Ahmed Ildız'ın yeşil sahalara ne zaman döneceği belirsiz.