Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanında

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-26 sezonunun ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile saat 19.00’da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. İzmir ekibi, zorlu maçta rakibini mağlup ederek sezona 3 puanla başlamak istiyor.



Yeni transferler ilk resmi maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Sezona galibiyetle başlamak isteyen Göztepe’de 9 yeni transfer, ilk resmi maçlarına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un görev vermesi halinde Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Junior Olaitan, Amin Cherni, Janderson, Ibrahim Sabra, Ruan ve Efkan Bekiroğlu, ilk kez sarı-kırmızılı formayla resmi bir maçta mücadele edecek.



Ogün ve Romulo forma giymeyecek

Göztepe, Rize kafilesine iki önemli ismi dahil etmedi. Slovenya kampında omzundan sakatlanan ve ameliyat edilen sağ bek Ogün Bayrak ile Almanya’nın Leipzig kulübüne transferi gündemde olan Romulo, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.