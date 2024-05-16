Göztepe'de ayrılıklar başladı

1'inci Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe'de ayrılıklar başladı.

Yeni sezona iskelet kadroyu koruyup üzerine kaliteli takviyeler yaparak girmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda ilk giden isim orta saha oyuncusu Celil Yüksel oldu.

Sezon başında Samsunspor'dan kiralanan 26 yaşındaki futbolcu resmen Göz-Göz'e veda etti.

Sosyal medyasında da veda paylaşımları yapan Celil, Samsunspor'a geri döndü. Emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren deneyimli orta saha oyuncusu, "Göztepe'yi temsil etmek benim için bir onurdu ve bu camianın bir parçası olmak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Sizlerle birlikte yaşadığım her anı sonsuza kadar hatırlayacağım" ifadlerini kullandı.

Göztepe'de istikrarlı bir performans ortaya koyan Celil Yüksel, 27 lig maçında görev aldı.

Toplam bin 96 dakika sahada kalan Celil, sezonu 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Göztepe'de Celil'in yanı sıra yine yerli ve yabancı futbolcularla vedalaşılacağı kaydedildi.

Alanyaspor'dan kiralanan Ümit'in de kulübüne dönmesi beklenirken, teknik direktör Stanimir Stoilov'un geniş çapta raporunu sportif direktör Ivan Mance'ye sunduğu ifade edildi.

Dış transfer çalışmalarına da başlayan Göztepe'nin özellikle Portekiz Ligi'nden birkaç futbolcuyla anlaştığı, isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.