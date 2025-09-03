Göztepe'de Cherni en çok süreyi aldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk 4 haftada yenilgisiz 8 puan toplayıp milli araya 3'üncü sırada giren Göztepe'de yeni transferlerden sol bek Cherni en çok süre alan oyuncu olurken, Brezilyalı sağ bek Ruan siftah yapamadı. Transfer döneminde Godoi, Janderson, Rhaldney, Sabra, Ruan, Cherni, Olaitan, Arda Okan ve Efkan'ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılarda Tunuslu Cherni 4 maçın tamamında 90'ar dakika süre aldı. Toplam 360 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcudan sonra sağ kanatta görev yapan Arda Okan 359 dakika forma giydi.

Arda, 2'nci haftadaki Fenerbahçe maçında 89'uncu dakikada oyundan alınıp yerini Taha'ya bıraktı. Orta sahada görev yapan Rhaldney 4 müsabakada 348 dakika görev yaptı. Golcü Janderson 309, ofansif orta saha Olaitan 281, stoper Godoi 135, orta saha Efkan 39, forvet Sabra da 35 dakika top koşturdu. Atletico Goianiense'den gelen sağ bek Ruan ise geride kalan 4 maçta 1 dakika bile süre alamadı. Genel olarak yeni transferlerinden iyi bir verim alan Göztepe'de 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar hücum bölgesine 1 ya da 2 takviye daha yapılacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüp golcüleri Romulo ve Emersonn'u dev bonservis geliriyle Avrupa'ya satmıştı.

