Göztepe'de Diouf oruç bozdu

1'inci Lig'de son 6 maçta gol yemeden aldığı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle Süper Lig yürüyüşünü başlatan Göztepe'de takımın en önemli gol umudu Mame Diouf da gol orucunu bozdu.

Kariyerinde İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United dahil yıllarca Blackburn Rovers, Stoke City'nin yanı sıra Almanya'da Bundesliga'da Hannover 96 formalarını giyen, Göz-Göz'e gelmeden önce Süper Lig'de 3 sezonda 40 kez ağları sarsan Senegalli yıldız, geçen hafta Şanlıurfaspor önünde şanssızlığını kırdı.

Göztepe'de tüm maçlara ilk 11'de başlamasına rağmen daha önce 3'üncü haftada 26 Ağustos'ta Çorum FK'ya deplasmanda tek gol atan 36 yaşındaki Diouf, ardından yaklaşık 2 aydır suskun kaldı.

Şanlıurfaspor'un ağlarını 58'inci dakikada kafa golüyle sarsan Senegalli yıldız 6 maç sonra golle tanıştı.

Göztepe'de geçen sezon 5 gol atan Nijeryalı Kenneth Obinna Mamah da bu sezon ilk kez Şanlıurfaspor önünde tabelayı değiştirdi. Sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan 20 yaşındaki stoper Ümit de yine ilk golünü Urfa'ya attı.

​Göztepe altyapından Yusuf Ali Şirin ile profesyonel sözleşme imzaladı. U10’dan itibaren bütün akademi takımlarında forma giyen 15 yaşındaki oyuncu kulübüne ilk profesyonel imzasını attı. Göz-Göz ligde bu hafta cumartesi günü Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak.