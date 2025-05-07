Göztepe'de Heliton'la yola devam

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Hatayspor maçını kazanıp 3'te 3 yapmayı hedefleyen Göztepe, bir yandan da yeni sezon için kolları sıvadı. Gelecek sene hem iskelet kadroyu koruyup hem de kaliteli takviyeler yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Heliton'un sözleşmesinin uzatılacağı belirtildi. Göztepe'de 1.5 yılını doldurmak üzere olan 29 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Geçen sezon devre arasında Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper 1'inci Lig'de 16 maça çıkıp 1 gol attı. Göztepe ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Heliton, bu sezon ise 30 maçta forma giydi. Takımın en istikrarlı futbolcuları arasında gösterilen Heliton güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekerken, 1 kez de gol atarak hücuma katkı sağladı.

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