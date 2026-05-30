Göztepe'de iki futbolcuyla yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Bulgar oyuncu Filip Krastev ile devam etmeme kararı alındı.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Ekrem Kılıçarslan. Ekrem'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kaleci, geçen sezonu 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirdi.

İzmir ekibi, şubat ayında Belçika temsilcisi Lommel'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı 24 yaşındaki Bulgar oyuncu Filip Krastev ile de yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Krastev'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" denildi.