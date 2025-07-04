Göztepe'de kaleci belirsizliği

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve dış transferde 4 oyuncuya resmi imza attıran Göztepe'de kaleci belirsizliği yaşanıyor. Birinci kaleci Polonyalı Mateusz Lis'in geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performanstan memnun olmayan ve kulübe gelen teklifleri değerlendiren yönetim henüz net kararını vermedi. İkinci kaleci Arda Özçimen de birçok kulübün radarına girdi.

Lis ve Arda konusunda şu an net bir karar veremeyen kurmaylar teknik direktör Stanimir Stoilov'dan gelecek raporu beklemeye başladı. Stoilov'un 6 Temmuz'da başlayacak ve 20 Temmuz'da sona erecek Slovenya kampında iki kaleciyi de görmek istediği, kamptaki hazırlık maçlarında sergilenecek performansa göre Lis ve Arda'nın geleceğinin şekilleneceği kaydedildi. Kurmayların ise her ihtimale karşı kaleci arayışını sürdürdüğü ifade edildi.

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