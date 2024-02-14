Göztepe'de Mame Diofu listeden çıkarıldı

1’inci Lig’de Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Göztepe’de aylardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golü Mame Diouf listeden çıkarıldı.

Ara transfer döneminde Tijanic'i Al-Adalah FC'ye, Traore'yi Keçiörengücü'ne, Ngalina'yı Hartford Athletic'e gönderip son olarak İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer’ı İrlanda temsilcisi St Patrick's Athletic'e kiralayan sarı-kırmızılılarda yabancı sayısının 9’da kalması nedeniyle Diouf da gözden çıkarıldı. Tedavisi devam eden Senegalli oyuncunun en az 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Sezon başında büyük umutlarla Süper Lig ekibi Konyaspor'dan gelen 36 yaşındaki Diouf, bir türlü bekleneni veremedi. Göztepe formasını 13 maçta sırtına geçiren Senegalli sadece 2 gol atıp ardından sakatlandı. Ara transfer döneminde Heliton, Ramulo ve Lundqvist gibi yabancı futbolcuları renklerine bağlayan İzmir ekibinde listede Lis, Nielssen, Dennis, Mamah ve Messaoudi de kadroda yer alıyor.