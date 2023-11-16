Göztepe'de Palmer kayıplarda
1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarını kaybedip milli araya moralsiz giren Göztepe'de İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer adeta kayıplara karıştı.
Kaynak: DHA
Geçen sezon İngiltere Championship ekibi Barnsley takımından kadroya dahil olan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı.
Geride kalan 12 haftanın sadece 6'sında forma giyebilen Palmer, 6 karşılaşmada ise görev alamadı. Oyuncu son 5 maçta ise 1 dakika bile süre almadı.
Bu sezon 6 maçta 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Palmer 297 dakika oynadı ve gol katkısı koyamadı.
Milli arada tamamen iyileşmesi beklenen İngiliz orta sahanın 13'üncü hafta itibariyle formasına kavuşması bekleniyor.
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