Göztepe'de Romulo bereketi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin Türk futbolunun bonservis rekorlarından birini kırarak Bundesliga ekibi RB Leipzig'e uğurlamaya hazırlandığı Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso'nun transfer şartları netleşti. Sarı-kırmızılı kulüp adına kıran kırana bir pazarlık süreci yürüten futbol şubeyi yöneten Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen ve Sport Republic kurmaylarının 20 milyon Euro net bonservis, 5 milyon Euro performans bonusu ve 23 yaşındaki golcünün sonraki satışından yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Alman ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak yıldız futbolcu hem performansıyla hem başka kulübe transfer olursa Göztepe'ye kazandırmaya devam edecek. Leipzig, geçen hafta Sloven golcüsü Benjamin Sesko'yu 85 milyon Euro bonservisle İngiliz devi Manchester United'a satmıştı.

Avrupa'da yaz döneminin transferi en çok konuşulan futbolcularından olup İngiltere, İtalya ve Arap kulüplerinden de teklifler alan Romulo'nun transfer detaylarını ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da paylaştı. Göztepe'de sezon öncesi kampına katılmasına rağmen hazırlık maçlarında oynatılmayan Romulo, ilk hafta Çaykur Rizespor deplasmanına da götürülmemişti. Sarı-kırmızılılar, Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2,5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Romulo'dan 1 milyar TL sınırını aşan 10 kat gelir elde edecek. Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Romulo, bonuslarla birlikte Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak.

GELİRİ KULÜBE

Göztepe'de 2022 yılında kulüp hisselerinin yüzde 70'ini alıp 3 yıldır futbol şubesini yöneten uluslararası spor yatırımları şirketi Sport Republic'in Romulo transferinden elde edilecek rekor bonservis gelirini yine sarı-kırmızılı kulüp için ayıracağı öğrenildi. Sırp yatırımcı Dragan Solak, ABD'li Henrik Kraft ve Göztepe'de başkanlığı da yürüten Rasmus Ankersen ortaklığında kurulup, İngiltere'de Southampton'u da yöneten şirketin Göz-Göz'de parlayan Romulo'dan gelecek dev kaynağı önemli oranda kulübe yönlendireceği aktarıldı. Türk futbolunun borçsuz ve ekonomisi en güçlü kulüplerinden biri haline gelen, stadı ve tesisleriyle fark yaratan Göztepe'nin bu dev kaynağı yalnız transfer ve ödemeler için değil, yıllardır yapılması planlanıp arazi bulunamayan spor akademisi ve İnciraltı'ndaki arazide inşa edilecek spor okulları için kullanması planlanıyor.

FENERBAHÇE'YE BİLENİYOR

Süper Lig'de yenilediği kadrosuyla ilk hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek iddiasını kanıtlayan Göztepe, cumartesi günü taraftarıyla aylar sonra ilk kez buluşacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Evinde son iç saha maçını geçen sezon 24 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayan Göz-Göz, 3 ay sonra taraftarına kavuşacak. Göztepeliler, takımlarını iç sahada ilk kez izleme imkanı bulacak. İki ekibin aynı statta geçen sezon yine ikinci haftada 17 Ağustos 2024'te oynadığı maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Dün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek eleyip Play-Off'ta Benfica'nın rakibi olan Fenerbahçe'nin Portekizli ünlü teknik patronu Jose Mourinho, Göztepe maçının ertelenmesini talep edip etmeyecekleriyle ilgili soruya, "Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz son rakiptir ama yapacak bir şey yok" yanıtı vermişti.

