Göztepe'de sakatlara Diouf da eklendi

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov yönetiminde evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe adeta revire döndü.

Sarı-kırmızılılarda orta sahada görev yapan Palmer, Tjanic ve Ahmed Ildız'ın henüz sağlığına kavuşmadığı öğrenilirken, golcü Mame Diouf'un da sakatlandığı ifade edildi.

İdmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Senegalli golcünün maça yetişemeyebileceği kaydedildi.

Bunun üzerine Stoilov'un Tuzlaspor karşısında forvette Kubilay'a şans vermeye hazırlandığı bildirildi.