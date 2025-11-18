Göztepe'de savunmaya ayar

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov savunmada değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan sarı-kırmızılılarda stoperlerden Furkan Bayır ve Brezilyalı Alan Godoi tamamen iyileşirken, sağ bek Arda Okan ise cezalı duruma düştü. Bulgar teknik adamın Kocaelispor müsabakasında Taha'nın yerine Godoi'yi ilk 11'e monte edebileceği ifade edildi.

Stoilov'un sağ kanatta ise Arda Okan'ın yokluğunda Ruan'a şans vereceği bildirildi. Bu sezon başında Brezilya Seri B ekiplerinden Atletico Goianiense takımından transfer edilen 30 yaşındaki Ruan sadece 1 maça çıkabildi. Geride kalan 12 müsabakada yalnızca deplasmandaki Kayserispor müsabakasında sarı-kırmızılı formayı giyen Ruan 26 dakika görev alabildi. Sezonun ilk bölümünü yedek kulübesinde geçiren Brezilyalı oyuncu takımın en az süre alan isimlerinden biri oldu.