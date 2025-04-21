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Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 21.04.2025 20:42
  • Giriş: 21.04.2025 20:42
  • Güncelleme: 21.04.2025 20:42
Kaynak: AA
Göztepe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

İZMİR (AA) - Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılılar Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas ve çabukluk çalışması yaptı.

İkinci bölümde savunma ve hücum varyasyonları yapan takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

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