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Göztepe'de Turgay imzayı attı

Ajans Haberleri
  • 06.02.2024 11:56
  • Giriş: 06.02.2024 11:56
  • Güncelleme: 06.02.2024 11:57
Kaynak: DHA
Göztepe'de Turgay imzayı attı

Süper Lig yarışını sürdüren 1'inci Lig ekibi Göztepe, ara transferde daha önce anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Turgay Gemicibaşı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt forması giyen Turgay, Avusturya Bundesliga kariyerinde SK Austria Klagenfurt ile 42, Avusturya 2'nci Liga kariyerinde FC Blau-Weiss Linz ile 53 ve Süper Lig kariyerinde ise Kasımpaşa ile 6 maça çıktı.

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