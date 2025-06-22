Göztepe'de Ürdünlü golcü listede

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, sürpriz bir golcüyü listesine ekledi. Brezilya'dan forvet Janderson'la prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Ürdünlü 19 yaşındaki İbrahim Sabra ile görüşmelere başladı. Ülkesinde Al-Wehdat SC takımında forma giyen Sabra 2 kez de Ürdün A Milli Takımı'nda görev yaptı. Geçen sezon Ürdün Premier Ligi'nde 21 maça çıkan İbrahim Sabra 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

Geleceğe yatırım olarak görülen İbrahim Sabra'nın en kısa sürede İzmir'e gelmesi bekleniyor. Yerli bir golcüyü de kadroya dahil etmeyi planlayan Göztepe yönetimin, Southampton forması giyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu'nun Trabzonspor'a transfer olması durumunda Enis Destan'ı istemeye hazırlandığı bildirildi. Göz-Göz'de Avrupa'dan birçok kulübü peşine takan Brezilyalı yıldız golcü Romulo'nun rekor bir bonservisle satılması bekleniyor.