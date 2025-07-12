Göztepe'den Çeşme çıkarması

İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE Onursal Başkanı Mehmet Sepil, kulübün milli cimnastikçisi Ferhat Arıcan'la İzmir'in Çeşme ilçesindeki spor okullarındaki öğrencilerle bir araya geldi. Göztepe'nin Çeşme'deki Site Spor Tesisleri'nde bu yaz açtığı kurslar, cimnastik, basketbol ve voleybol branşlarında devam ediyor. Buradaki öğrencilerle buluşan Mehmet Sepil ile Ferhat Arıcan, minik cimnastikçilerin hazırladığı gösteriyi izledi. Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpik branşlar olarak İzmir'de faaliyetlerini ciddi şekilde artırdıklarını, Çeşme'de de bu sene Site Spor Kulübü ile iş birliği yaparak voleybol, basketbol ve cimnastik branşlarında kurslar açtıklarını söyledi.

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Site Spor Kulübü'nün Çeşme'deki kompleksinde birçok branşın faaliyette olduğunu belirten Sepil, "Bunun benzeri yerlerini biz Göztepe olarak da düşünüyoruz. İnciraltı Projesi'nden her zaman bahsediyoruz. İnciraltı'nda bunun benzeri, çocuklara, gençlere hitap edebileceğimiz bir alan kuracağız. İçinde birçok branşı barındıracak" dedi. Sepil, hafta içinde proje için Ankara'da bazı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "En son planı bakanlığa sunduk, çok yakın zamanda zaten alan bize tahsis edildi ama en son imarla ilgili birtakım çalışmalar var. Tarih verince hep sonra uzatıyoruz ama herhalde 1.5-2 ay sonra kazmayı vururuz, projemize orada başlayacağız." diye konuştu.

SPORCU FABRİKASI

Göztepe Cimnastik Şube Başkanı Ferhat Arıcan da cimnastik şubesi ve olimpik branşlar olarak spor kültürünü daha çok yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Cimnastik şubesi olarak İstanbul'a açılmak istediklerini kaydeden Ferhat Arıcan, şöyle konuştu:

Spora başlamanın en küçük yaşı cimnastik. Bir sporcu fabrikası olarak düşünebilirsiniz cimnastik branşını ve Göztepe Cimnastik'te yapmak istediğimiz hedef de bu. 2 yaşında başlayan, 7-8 yaşında branşlaşmaya yönelik diğer branşlara sporcu yetiştiren ve yetenekli cimnastikçileri de benim gibi, milli takımdaki arkadaşlarım gibi olimpiyatlara götürmek istiyoruz."

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