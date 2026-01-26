Göztepe'den müthiş direniş

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, Avrupa yolunda kritik puanı hanesine yazdırırken, birçok eksiğine rağmen müthiş bir direniş gösterdi. Cezalı stoperleri Bokele ve Heliton'un yanı sıra sakat Alexis Antes'ten yoksun sahaya çıkan, grip olan orta saha Dennis ve savunmacısı Furkan'dan da yararlanamayan sarı-kırmızılılar tüm olumsuzluklara rağmen rakibine boyun eğmedi. Maçın 17'nci dakikasında Nene'nin golüyle yenik duruma düşen Göztepe, 7 dakika sonra Janderson'la beraberliği yakaladı. Maçta topla oynama oranı az olan Göztepe, özellikle ikinci yarıda defansta Fenerbahçe'ye geçit vermedi.

DEPLASMAN GOLCÜSÜ JANDERSON

Savunmada büyük mücadele gösteren Göztepe, zorlu deplasmandan puanla dönmesini bilip 4'üncü sıradaki yerini korumayı başardı. Yine gribal enfeksiyon rahatsızlığı bulanan takımın en golcü ismi Juan da sahaya ilk 11'de çıkamadı. Maça 62'nci dakikada dahil olan Juan hasta olmasına rağmen mücadelaci bir oyun ortaya koydu. Göztepe'nin tek golünü kaydeden Janderson ise adeta deplasman golcüsü oldu. Bu sezon 3'üncü kez sevinç yaşayan Brezilyalı forvet, İstanbul'da 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük ve Gaziantep'te 1-0 galip gelinen Gaziantep FK maçlarından ağları havalandırmıştı. Fenerbahçe deplasmanında da fileleri sarsan Janderson takıma adına çok kritik gole imza attı.

STANIMIR STOILOV: PUAN ALMAK MUTLULUK VERİCİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise puan aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Önemli eksiklerle sahaya çıktıklarını ifade eden Bulgar teknik adam, "Taktiksel olarak sadık kaldık ve aradığımız golü bulduk. Böyle güçlü bir takıma karşı, iyi bir hocası olan takıma karşı bu puanı aldığımız için mutluyuz. Bizim çok fazla eksik oyuncularımız vardı ve yerlerine oynayan oyuncular taktiksel olarak başarıyla görevlerini yerine getirmeleri gerekiyordu. Neredeyse sıfır hata yapmamız gereken maçtı. Fırsat buldukça golü bulmamız gerekiyordu. Bu tarz maçlarda golü bulamazsanız kazanamazsınız" dedi.

'GÖZTEPE HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIYOR'

Saha içi ve dışında kulübün her şeyin en iyisini yapmaya çalıştığını anlatan Stoilov, "Her kulübün kendi stratejisi var. Göztepe'nin transfer politikası ve bütçesi belli. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rakibimizin kendi konusu bizi ilgilendirmiyor. Takıma en uygun oyuncuları katmaya çalışıyoruz, onları geliştirmeye çalışıyoruz. Futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Bizim stratejimiz ve bütçemiz belli. Birçok kulüple aramızda bütçe olarak büyük fark var. Her zaman sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir söz var; çalışmanın her şeye galip geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'BAHANELER ÜRETMEYİ SEVMİYORUM'

Puandan mutlu olduğunu ancak oynanan oyundan memnun kalmadığını belirten Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Maçtan önce 2 cezalı, 4 hasta oyuncumuz vardı. Bazı oyuncuların pozisyonlarını değiştirmek gerekiyordu. Her antrenman 20 oyuncu ile antrenman yapıyoruz. Bu maçta oynanan oyundan, gösterdiğimiz performanstan çok mutlu olduğumu söyleyemem. Bizim potansiyelimiz çok daha fazla. Belki başka nedenler de vardı ama ben bahane sevmiyorum. Santrforumuz son 3 gün antrenmana katılmadı. Maç günü takıma dahil olabildi. Sahada takım oyunu vardı. Sahada bunu yapmaya çalıştık. Daha önce de benzer zorluklar yaşadık. Arda, bir maçta santrfor oynamış ve 2 gol atmıştı."

Göztepe 31 Ocak Cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.