Göztepe'den savunma dersi

Süper Lig’de geride kalan 13 haftanın en dikkat çeken takımlarından biri Göztepe oldu. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte yalnızca 6 gol yiyerek ligin en sağlam savunmasına sahip takım unvanını elinde tutuyor. Rakip ağları 15 kez sarsan İzmir temsilcisi, oyun disiplini ve istikrarlı grafiğiyle üst sıralara tutunmayı başardı.

SEZONA NAMAĞLUP BAŞLANGIÇ

Geçen sezon ilk yarıdaki çıkışıyla dikkat çeken Göztepe, bu sezona da benzer bir ivmeyle girdi. Sarı-kırmızılılar ilk 8 haftayı yenilgisiz geçti ve özellikle savunma disipliniyle ön plana çıktı. İlk golünü 4. haftada Konyaspor karşısında kalesinde gördü Sezon boyunca yalnızca 4 farklı takımdan gol yedi.

Beşiktaş, Eyüpspor ve Başakşehir karşılaşmalarını ise gol yemeden tamamladı. Dokuzuncu haftada Alanyaspor’a 1-0 yenilerek namağlup unvanını kaybeden Göztepe, Galatasaray deplasmanında kalesinde 3 gol gördü. Buna rağmen lig genelinde savunma liderliğini sürdürmeyi başardı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen sezonda olduğu gibi takımını bu sezon da üçlü savunma düzeniyle oynatıyor. Bu sistemin merkezinde yeni transferlerin etkisi büyük. Kaleci Lis de yükselen performansıyla savunmayı güvence altına aldı.

Geçen sezonun aynı döneminde 19 gol yiyen Göztepe, bu sezon bu sayıyı 6’ya kadar düşürerek sistemin başarısını ortaya koydu. Bu süreçte 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir ekibi topladığı 23 puanla 5. sırada yer aldı. Ligin en az gol yiyen takımı Göztepe olurken Galatasaray 8 golle ikinci, Trabzonspor 11 golle üçüncü sırada yer aldı.

Ligin en çok gol yiyen takımı ise 31 golle Kayserispor oldu. Kayseri ekibini 24 golle Fatih Karagümrük izledi.