  • 14.03.2026 15:09
Göztepe deplasmanda Galatasaray’ı set vermeden geçti
Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Göztepe, deplasmanda Galatasaray Daikin’i 3-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 25-21, 25-20 ve 25-20’lik setlerle kazandı. Toplam 77 dakika süren karşılaşmada İzmir temsilcisi, rakibine set şansı tanımadı.

GALATASARAY'A ŞANS TANIMADI

Maça etkili başlayan Göztepe, ilk seti 25-21 kazanarak öne geçti. İkinci sette de oyun üstünlüğünü koruyan konuk ekip, bu bölümü 25-20 alarak durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette de kontrolü elinde tutan Göztepe, yine 25-20’lik skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

