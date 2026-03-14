Göztepe deplasmanda Galatasaray’ı set vermeden geçti
Sultanlar Ligi’nin 26. haftasında Göztepe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda konuk olduğu Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Göztepe, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 25-21, 25-20 ve 25-20’lik setlerle kazandı. Toplam 77 dakika süren karşılaşmada İzmir temsilcisi, rakibine set şansı tanımadı.
Maça etkili başlayan Göztepe, ilk seti 25-21 kazanarak öne geçti. İkinci sette de oyun üstünlüğünü koruyan konuk ekip, bu bölümü 25-20 alarak durumu 2-0’a getirdi.
Üçüncü sette de kontrolü elinde tutan Göztepe, yine 25-20’lik skorla seti kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.