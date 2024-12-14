Göztepe deplasmanda Hatayspor'a rakip

Süper Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u 3-1 yenerek üst sıralardaki yerini koruyan Göztepe yarın 16'ncı hafta maçında düşme hattındaki Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Konuk Göztepe'de sakatlıkları devam eden orta saha Isaac Solet, golcüler Kubilay Kanatsızkuş ve Datro Fofana ile kart cezalısı sağ bek Ogün Bayrak maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Adana Demirspor galibiyetinin ardından seriyi sürdüreceklerini belirterek, "Rakibimize saygımız var. Biz işimizi en iyi şekilde yapıp evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.