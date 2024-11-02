Göztepe deplasmanda yine kayıp

Süper Lig'e döndükten sonra evini rakiplerine dar edip iç sahada müthiş bir seri yakalayan Göztepe, deplasmandaki kötü gidişini ise Gaziantep FK önünde de sürdürerek üst sıralara tırmanma fırsatını tepti.

Gaziantep deplasmanında Ahmet Ildız'ın 64'üncü dakikadaki golüyle öne geçen Göz-Göz yine sonunu getiremedi. 5 dakika içinde ikincisi penaltıdan olmak üzere kalesinde goller gören sarı-kırmızılı ekip, 2-1'lik sonuçla dış sahadan yine puansız ayrıldı.

Bu sezon Süper Lig'de iç sahada ilk maçta Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalıp, ardından çıktığı 4 maçı kazanan, İzmir'de geçen sezondan beri yenilmeyen Göztepe deplasmanda ise yokları oynadı.